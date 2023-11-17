التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في أول رحلة خارجية بعد توليه منصبه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وزار أيضا مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية، وهي هدف منتظم للغارات الجوية الروسية.



وأكد كاميرون على دعم لندن لأوكرانيا عسكريا، وقال في فيديو نشره مكتب زيلينسكي:«ما أريد أن أقوله بوجودي هنا هو أننا سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي لكم.. لكن قبل كل شيء الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه ليس فقط هذا العام أو العام المقبل لكن مهما استغرق الأمر».



وأجرى كاميرون محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الذي قال على منصة «إكس» إن بريطانيا «لاتزال ثابتة» في دعم جهود أوكرانيا لمواجهة التهديدات الروسية بما في ذلك في البحر الأسود.



وزار كاميرون أوديسا حيث يوجد الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأسود، وقال في الأشهر الثلاثة الماضية، دفعت (القوات الأوكرانية) روسيا إلى التراجع في البحر الأسود وتفتح ممرات حيوية للتجارة البحرية للاقتصاد الأوكراني وإمدادات الغذاء العالمية.



في غضون ذلك، كثفت روسيا هجماتها على بلدة أفدييفكا الأوكرانية الواقعة على الجبهة الشرقية، حسبما أفاد رئيس بلديتها.



ويدور قتال شرس منذ أكثر من شهر في المدينة الصناعية الواقعة على بعد 13 كيلومترا شمال دونيتسك «عاصمة» المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والخاضعة للسيطرة الروسية والتي أعلن بوتين ضمها.



وقال رئيس بلدية أفدييفكا فيتالي بارباش ان القوات الروسية تستخدم مركبات مدرعة وتستهدف المنطقة الصناعية وتضرب مواقع في البلدة «على مدار الساعة» لقصف المباني العالية.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي إن روسيا «تحاول بشكل شبه مؤكد تكتيك الكماشة لتطويق البلدة».



ورجحت أن تكون القوات الروسية قد أصبحت قرب المصنع الكبير لفحم الكوك في البلدة «في موقع تكتيكي رئيسي» قريب من الطريق الرئيسي المؤدي إلى أفدييفكا.



من جهة اخرى، قال أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون إن شخصا على الأقل قتل وأصيب اثنان في قصف روسي للمنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.



وأضاف على تطبيق تيليغرام «نيران العدو ألحقت أضرارا ببنايات سكنية ومتجر للبقالة. تعرضت أيضا بنية تحتية حيوية للتدمير».



وتركت القوات الروسية خيرسون والضفة الغربية لنهر دنيبرو في المنطقة في أواخر العام الماضي لكنها تقصف تلك المناطق بشكل متكرر من مواقع على الضفة الشرقية.



وقال مسؤولون أوكرانيون إن حطاما متساقطا أدى إلى إصابة شخص وألحق أضرارا بمستودعات للمواد الغذائية في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا بعد أن دمرت القوات الجوية صاروخا و16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.



وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 18 طائرة مسيرة وعددا غير محدد من الصواريخ.