فاز الليبرالي خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55.95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.



وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44.04% بعد فرز أكثر من 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.



وقال ماسا «واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته، وأتمنى له التوفيق لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة».



بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه الانتخابات هي «شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية في الأرجنتين».



من جهته، هنأ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، ميلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، معتبرا عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال أنه سيعمل على «تغيير» بلاده.



وكتب ترامب متوجها إلى ميلي «أنا فخور جدا بك. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى».



وميلي البالغ 53 عاما، هو اقتصادي يصف نفسه بأنه «رأسمالي»، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين. وتعهد هذا الليبرالي التخلص من «الطبقة الطفيلية» و«تقليم الدولة المعادية» ودولرة الاقتصاد.