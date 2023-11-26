تعرض الشرطي ديريك شوفين، المدان بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فيدرالي في أريزونا بجنوب غرب البلاد، على ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».



وفي 25 مايو 2020، قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالى عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين.



وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين (47 عاما) «تعرض للطعن في سجن فيدرالي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر».



وأضافت الصحيفة أن «شوفين نجا من الهجوم»، مستندة الى شهادة أحد الشخصين.



وأرسلت سلطات السجون الفيدرالية الأميركية بيانا لوكالة «فرانس برس» أكدت فيه وقوع اعتداء من دون تحديد اسم الضحية.



وذكرت أن موظفين في السجن «اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين»، مؤكدة استدعاء أجهزة الطوارئ الطبية.



وأضافت أن السجين نقل إلى «مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص».



وبحسب مقطع مصور نشر على الإنترنت، أبقى ديريك شوفين ركبته على رقبة جورج فلويد، حتى بعدما فقد الرجل الأسود البالغ من العمر أربعين عاما الوعي وأصبح نبضه خافتا. وساعد شرطيان آخران في ابقائه مثبتا الى الارض.



وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بتهمة القتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام.



ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.



وطلب الشرطي السابق إلغاء الحكم باعتبار أن التغطية الإعلامية الواسعة للملف ومخاطر اندلاع اعمال شغب حرمته من محاكمة «عادلة».