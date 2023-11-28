ندد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزعيم حزب اليمين المتطرف الداعم لحكومته بعدما دعا إلى هدم بعض المساجد.



ودعا زعيم حزب «ديموقراطيو السويد» جيمي أكيسون إلى مصادرة بعض المساجد وتسويتها بالأرض خلال خطاب أمام مؤتمر حزبه السنوي السبت الماضي.



وقال أكيسون «علينا أن نبدأ بمصادرة وهدم المساجد حيث يتم نشر دعاية معادية للديموقراطية والسويد والسامية أو مضللة بشكل عام».



ووصف كريسترسون الذي لا تضم حكومته الائتلافية «ديموقراطيو السويد» ولكنها تعتمد على دعمه، هذه التصريحات بأنها «تفتقر إلى الاحترام».



وصرح لشبكة «إس في تي» «أعتقد أنها طريقة للتعبير تفتقر إلى الاحترام وتثير الاستقطاب».



وأضاف «يسيء ذلك تمثيل ما تدافع عنه السويد دوليا».



وأثار خطاب أكيسون غضبا في السويد وخارجها وأجبر كريسترسون على إصدار بيان على منصة «إكس» شدد فيه على «حق الحرية الدينية دستوريا» في السويد، وقال «في السويد، لا نهدم أماكن العبادة. علينا كمجتمع مقاومة التطرف العنيف مهما كانت مبرراته، لكننا سنقوم بذلك في إطار دولة ديموقراطية وسيادة القانون».



بدورها، دعت رئيسة الوزراء السابقة من الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» ماغدالينا أندرسون رئيس الوزراء الحالي إلى إقالة جميع مسؤولي حزب «ديموقراطيو السويد» العاملين في مكاتب الحكومة في ستوكهولم.



وقالت عبر منصة «إكس» إن هذا النوع من التصريحات «يسيء لصورة السويد ولا يسهل طلبنا لعضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ويفاقم الاستقطاب في بلدنا» مشيرة إلى أن الإدلاء بهذه التصريحات يعكس «عدم منح أولوية لأمن وسلامة السويد والشعب السويدي».



وأدى إحراق نسخ من المصحف الشريف في عدة مناسبات العام الحالي إلى اندلاع احتجاجات وصدور إدانات للسويد فيما استدعت عدة بلدان في الشرق الأوسط مبعوثي الدولة الاسكندنافية.



واقتحم متظاهرون عراقيون مقر السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو الماضي وأضرموا النيران ضمن المجمع في المرة الثانية.