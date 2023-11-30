عبدالكريم العبدالله



أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب عن انطلاق مؤتمر الكويت الخامس للرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في قاعة فندق جراند حياة.



وقالت الضبيب في تصريح صحافي ان المؤتمر سيتطرق إلى موضوعات مهمة جدا في مجال الرعاية الصحية الأولية وآخر المستجدات الطبية، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور طبيب الرعاية الأولية.



وبينت انه سيتخلل المؤتمر 44 محاضرة علمية سيلقيها نخبة من المحاضرين من داخل الكويت وخارجها، كما سيضم فقرة مسابقة البوستر «الملصقات العلمية» وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة حضوريا وافتراضيا وسيتم منح الجوائز لأفضل الملصقات العلمية. ودعت أطباء الرعاية الصحية الأولية إلى التسجيل في المؤتمر، حيث سيضم نقاط التعليم المستمر.