قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» لـ «الجزيرة» إن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن صوب المدمرة الأميركية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر.



في الوقت نفسه، أفادت مصادر ملاحية يمنية بإصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان بفعل هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر.



من جهة اخرى، أعلن الجيش البريطاني انه سيقوم برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن المحتجزين لدى «حماس»، بحسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشر مساء أمس الأول، «دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة».



وأكدت الوزارة أن «طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن». وبحسب البيان، فإنه «سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن»، ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.