وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وملك المغرب الملك محمد السادس، «إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة» بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.. وذلك في إطار زيارة دولة للملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.



كما تبادل الجانبان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عددا من مذكرات التفاهم شملت التالي:



1 ـ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.



2 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات.



3 ـ مذكرة حول شراكة إنمائية.



4 ـ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP).



5 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة.



6 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها.



7 ـ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات.



8 ـ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ.



9 ـ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب نيجيريا».



10 ـ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل».



11 ـ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار..



12 ـ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات.



من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد: أرحب بأخي الملك محمد السادس في بلده وبين أهله، أجرينا مباحثات بناءة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا ووقعنا إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحقق النماء والرخاء للشعبين الشقيقين، الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة لمصلحة شعوب المنطقة كافة.



وكان الشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات استقبل الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات، وجرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد الملك محمد السادس إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالزيارة.



ولدى وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم المملكة المغربية.