أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن امس أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر، معلنا عن عقد اجتماع وزاري افتراضي اليوم في هذا الشأن.



وقال أوستن في بيان مشترك نشر في ختام لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل ابيب إن «دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف».



وفي حديثه لاحقا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنه سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء المنطقة اليوم لمناقشة هجمات الحوثيين.



وأضاف «فيما يتعلق بالحوثيين فإن هذه الهجمات غير مسؤولة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي. لهذا السبب نتخذ خطوات لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد».



وتابع «أود أن اذكر بأن هذه ليست مشكلة أميركية فحسب. إنها مشكلة دولية وتستحق استجابة دولية. لهذا السبب أدعو إلى اجتماع وزاري مع زملائي وزراء المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد. سيكون اجتماعا افتراضيا وأنتظر بفارغ الصبر هذا الاجتماع».