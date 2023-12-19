وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق لويدز وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.



وأشار بيان للجنة، التي تحظى بمتابعة عن كثب وتؤثر على اعتبارات الشركات بشأن أقساط ورسوم التأمين، انه تم توسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالا من 15 درجة شمالا سابقا.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) تعليق عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، في أعقاب قرارات مماثلة صدرت عن عدد من كبرى شركات النقل البحري في العالم، إثر الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية.



وقالت الشركة في بيان امس «نظرا لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر، قررت شركة «بريتيش بتروليوم» تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا».

وأضافت المجموعة أن «أمان وسلامة زملائنا والذين يعملون باسمنا هما أولوية بي بي»، مشيرة إلى أنها ستراجع هذا القرار بصورة متواصلة «على ضوء الظروف بموازاة تطورها في المنطقة».

وأعلنت شركات «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ لويد» الألمانية و«سي إم آ سي جي إم» الفرنسية و«إم إس سي» الإيطالية ـ السويسرية في الأيام الأخيرة تعليق عبور سفنها البحر الأحمر «حتى إشعار آخر» أو حتى يصبح الممر البحري «آمنا».



من جهتها، قررت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرجرين» التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.



وأضافت «إيفرجرين» أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما ستتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.



في غضون ذلك، أصيبت السفينة النرويجية «إم/في سوان أتلانتيك» امس «بجسم غير محدد» في البحر الأحمر، وفقا للشركة المالكة.



وقالت الشركة النرويجية «انفينتور كيميكال تانكرز»، في بيان، «لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى، وتعرضت السفينة، وفقا لهم، لأضرار محدودة».



وفي وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا سفينتين «لهما ارتباط بالكيان الصهيوني» في البحر الأحمر إحداهما هي «سوان أتلانتيك».