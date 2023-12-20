استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أمس الأول نائب وزير الخارجية بجمهورية إيطاليا الصديقة ادموندو شيريلي والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم نائب وزير الخارجية الإيطالي التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.