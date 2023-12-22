طالب مشرعون ديموقراطيون في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن، بالرقابة على المساعدات الأميركية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة لهم، وذلك في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.



وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن مشرعين بالحزب الديموقراطي طالبوا بمزيد من «الإشراف من قبل الكونغرس على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها مع حماس».



وبحسب الصحيفة، فإن بايدن واجه «ضغوطا متزايدة من الكونغرس في الآونة الأخيرة»، حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي، يحث مشرعون ديموقراطيون بايدن على «فرض شروط» على المساعدات الأميركية لإسرائيل، للضغط على الأخيرة لتغيير مسارها في الحرب أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وأضحى النائب جيسون كرو (وهو ديموقراطي من ولاية كولورادو)، أحدث عضو في الكونغرس يقدم التماسا إلى الإدارة للحصول على معلومات، حيث قال إنها «ضرورية» بالنسبة له «للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب».

وكتب كرو، وهو أيضا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على «المزيد من الشفافية والمعلومات» بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، و«أي قيود» وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأميركية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية (في غزة)، وفق صحيفة «واشنطن بوست».



وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مؤخرا برسالة إلى الرئيس بايدن، يطلبون فيها معرفة الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويدها إسرائيل بالأسلحة، وما إذا كانت الأخيرة تستخدم أي إجراءات لتجنب قتل المدنيين.