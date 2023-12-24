القاهرة ـ خديجة حمودة



تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسا لمصر، صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



هذا، وثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي من جانبه هذه اللفتة المقدرة، وقد تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.



من جهة أخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لـ «رؤية مصر 2030»، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وم.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.

وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.



وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لـ «رؤية مصر 2030»، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.