وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.



والخطوة التالية هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره. ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع، وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا، ليختتم بذلك عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة وكانت بمنزلة اختبار لعلاقاتها مع الغرب.



وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية. وبينما صدقت أنقرة على طلب فنلندا، فقد أثارت اعتراضات على طلب السويد حول ما قالت إنه حماية ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.