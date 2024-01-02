سلطان العبدان



أحالت لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية إلى مجلس الأمة ثلاثة تقارير عبارة عن اقتراحات مقدمة من عدد من النواب، وأدرجتها على جدول الأعمال.



وكان التقرير الأول تقدم به النائب حمد العبيد ويقضي بتشكيل لجنة عليا تابعة لمجلس الوزراء لتعزيز القيم والأخلاق، تتكون من ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية ووزارة الإعلام والهيئة العامة للشباب ووزارة الداخلية وإدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات النفع العام ذات الصلة، ويتمثل دور اللجنة في التوعية المجتمعية الشاملة بمختلف الوسائل وغرس القيم النبيلة في نفوس الشباب وتعزيز الهوية الوطنية.



وتضمن التقرير الثاني الذي قدمه النائب د.محمد الحويلة اقتراحا لاستحداث منهج إلزامي في التعليم العام يعنى بالقيم والأخلاق، وتضمين المناهج التربوية والتعليمية كل ما يحث على الدين السليم والعقيدة السمحة.



ووافقت اللجنة على التقرير الثالث، وهو عبارة عن اقتراح مقدم من النواب: مهلهل المضف، أسامة الزيد، شعيب شعبان، حمد المدلج، أسامة الشاهين، وينص على التالي: تكليف وزارة الداخلية ووزارة التربية بإنشاء لجنة مشتركة لبحث موضوع أسباب انتشار الجريمة والمخدرات والعنف وما في حكمها. وتجتمع اللجنة بشكل دائم، وتكون لها أهداف مشتركة تسعى من خلالها إلى اقتلاع جذور هذه المعضلات وشرح الأسباب والآثار وتقديم الحلول لذوي الاختصاص والصلة لاتخاذ ما يلزم، من خلال تكثيف الحملات والبرامج الإعلامية ذات الشأن، وإعداد دراسة تتضمن حلولا مصحوبة باقتراحات ذات صيغة قانونية تسهم وتسهل على الوزارات المعنية إصدار القرار اللازم.