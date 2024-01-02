ضربت سلسلة زلازل قوية وسط اليابان أمس ما تسبب في حدوث موجات «تسونامي» بارتفاع متر واحد، ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا «على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات».

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن أمواجا وصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا، بعدما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر.

بدوره، حذر مركز الإنذار عن أمواج «سونامي» في المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج «تسونامي» خطرة في منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان.

وأعلنت حالة «الإنذار» في مدن في أقصى الشرق الروسي امس بسبب خطر محتمل بحدوث «تسونامي» من دون القيام بعمليات إخلاء.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تلغرام «قد تطول موجات «تسونامي» شواطئ على ساحل ساخالين الغربي»، وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالا بقوة أدناها أربع درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلا على ساعة ونصف الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية امس في محيط مركز الزلازل وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بحسب السكك الحديد اليابانية.