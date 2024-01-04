بدأ الأطباء في مستشفيات انجلترا أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني أساسا من الضغط. وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.



ويأتي هذا التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر 3 أيام قبل عيد الميلاد. وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس: «قد يكون شهر يناير الجاري من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق». وأعلنت «الرابطة الطبية البريطانية» الإضراب بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.



وأفادت بأنه عرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3% إضافة إلى الزيادة بنسبة 8.8% التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام، لكنها رفضت العرض نظرا لأن المبلغ سيقسم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثل «خفضا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء». من جهته، قال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «نحن على استعداد لإجراء المزيد من المحادثات، لكن يجب قبل كل شيء إنهاء هذا الإضراب».