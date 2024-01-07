بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في الولايات المتحدة، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأميركية اعتقال ثلاثة مطلوبين لمشاركتهم في هذه الحادثة التي هزت البلاد.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إنه تم توقيف كل من: جوناثان بولوك وأوليفيا بولوك وجوزيف هاتشينسون في مزرعة في غروفلاند بولاية فلوريدا، وسيمثلون الاثنين امام المحكمة الفدرالية في مدينة اوكالا.



ويلاحق المشتبه بهم الثلاثة بتهمة الاعتداء على موظفين حكوميين والاخلال بالنظام العام في حرم «الكابيتول» والدخول العنيف دون اذن.



وكانت الشرطة قد عرضت مكافأة 30 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تسمح بكشف مكان وجود جوناثان بولوك، وهو عامل لحام يبلغ من العمر 24 عاما، «يعتبر مسلحا وخطيرا».



وخلال تحقيق موسع دام 35 شهرا ولايزال مستمرا وجهت السلطات الاميركية التهمة لأكثر من 1200 شخص في ولايات البلاد الخمسين لمشاركتهم في هجوم السادس من يناير 2021. ودين أكثر من نصفهم.



واعترض مثيرو الشغب على التصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر 2020.



ولم يعترف دونالد ترامب بتاتا بهزيمته في هذه الانتخابات وينفي بشدة أنه حرض أنصاره على الهجوم على مقر الكونغرس.