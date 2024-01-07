المحرر البرلماني



حالة من الترقب تسود الأوساط السياسية والشعبية انتظارا لإعلان التشكيل الحكومي الجديد بعد صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لإصدار مرسوم تعيينهم.



مصادر سياسية قالت



لـ «الأنباء» إن إعلان التشكيل سيأخذ وقته الطبيعي «دون استعجال»، تمهيدا لنضوج فريق حكومي متجانس قادر على مجاراة المرحلة المقبلة بأداء يضفي عليه الديمومة الممكنة لجهة تنفيذ أجندته وفقا للرؤية الموضوعة وبحســب المتطلبـــات والاستحقاقات الوطنية والشعبية. وبشأن جلسة مجلس الأمة التي دعا إليها رئيس المجلس أحمد السعدون والمقررة بعد غد الثلاثاء، رجحت المصادر عدم انعقادها وإمكانية ان ترسل الحكومة اعتذارا عن عدم الحضور كونها في طور التشكيل لترفع الجلسة الى تاريخ ١٦ الجاري بحسب اللائحة الداخلية للمجلس وجدول الجلسات.



وأوضحت المصادر ان دعوة السعدون لعقد الجلسة إجراء لائحي بحت وجب اتخاذه بعد الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء.



من جانبها، هنأت الولايات المتحدة الأميركية الشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان صحافي، إن وزارة الخارجية الأميركية ترحب بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت.



وأضــــاف أن «الشيـــخ د.محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت حيث سبق أن شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية». وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد «فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».



من جهته، قدم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ د.محمد الصباح. وقال ان «العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط». وأضاف ان «الكويت حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافيــة والسياسيــــة والأمنيـــة والشعبية».



وأكد فـــي البيان أن «شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا».