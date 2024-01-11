أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم المملكة للمساعي والجهود الديبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وضمان الحفاظ على أرواح الفلسطينيين في القطاع، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية اليهم. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة امس لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة زيارته للبلاد ضمن جولته الرابعة في المنطقة منذ بدء حرب غزة.



وفي هذا الإطار، شدد جلالة الملك حمد بن عيسى على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية. وأكد الجانبان أهمية العمل لإيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها، وكذلك العمل على تجنب توسيع الصراع بما يهدد السلم الاقليمي.