القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن طرح البنك حساب استثمار ذي عائد يومي تراكمي 15% سنويا تحت مسمى «حساب يوم بيوم»، حيث يتم التعامل عليه بدءا من اليوم، موضحة أن حساب «يوم بيوم» يتمتع بمميزات عديدة، حيث يمكن السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه ودون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 أشهر.



وأضافت القباج، في بيان امس، أن هذا يأتي انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي وتماشيا مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول جميع فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى شرائح المجتمع كافة.



وفي ذات السياق، أوضح د. محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان أن البنك يسعى دائما لكي يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، حيث تقرر أيضا طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا.



وأشار إلى أنه في سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه والعديد من المبادرات التي أطلقها البنك، وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، مشددا على أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لجميع العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتوافق مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع الآجل باختلاف شرائحها وآجالها.