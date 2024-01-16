استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر أمس وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وتداعيات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.



كما جرى التطرق إلى أوضاع وزارة الدفاع وحرص الوزير على التقيد بتطبيق قانون الدفاع وبالحفاظ على صلاحياته الدستورية، كما تطرق البحث إلى موضوع التعيينات العسكرية.



كما استقبل بو صعب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا حيث تم التطرق إلى ملف الرئاسة، إذ شدد بو صعب على ضرورة العودة إلى الحوار بين الكتل النيابية للتوصل إلى انتخاب رئيسا للجمهورية الذي يشكل أولوية في الوضع الراهن، كذلك جرى البحث في التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، حيث أشار بوصعب إلى أن استقرار الوضع السياسي ينعكس إيجابا على الوضع الأمني في الجنوب ويشكل ضمانة في المستقبل.