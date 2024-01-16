سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ فرحان الشمري



قال رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات.

وأضاف أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات، حيث تم التشديد على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح المعمول بها حاليا.

وأوضح أن اللوائح تمنع تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أوعرض وتداول مواد محظورة شرعا.

وقال إن اللوائح تنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

وبين أن اللجنة استضافت هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات، و«اللجنة تحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو بمعالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية».

من جانب آخر، أوضح مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين أن اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي الوزارات المعنية ثلاثة ملفات تتعلق بإصدار شهادة إثبات أخوة بالرضاع وشهادة بالاحتضان العائلي واللائحة التنفيذية لصندوق دعم ضحايا العنف الأسري.

وقال الشاهين لـ «الأنباء» إن الحكومة أبدت استعدادها لإصدار شهادة إثبات أخوة بالرضاع وشهادة بالاحتضان العائلي.

وشدد على أن ممثلي «العدل» أكدوا قرب إصدار بطاقة للزواج للاستعاضة بها عن عقد الزواج ووجود نسخة إلكترونية من البطاقات.

وقال انه تم الاتفاق على استعجال إنشاء صندوق يسهم مساهمة جادة في استقرار الأسرة والمجتمع.