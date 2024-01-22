أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي استعداد بلادها لاستقبال «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ، وذلك في أحدث مؤشر إلى التقارب بين البلدين.



وقالت تشوي سون هوي لبوتين، خلال زيارتها موسكو، إن كوريا الشمالية «مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص»، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته وكالة الانباء الرسمية.



وقد أبدى بوتين «رغبته في زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) قريبا».



وبحسب البيان الذي بثته وكالة الأنباء الكوية الشمالية، عبرت موسكو لبيونغ يانغ عن «شكرها العميق لتقديمها دعمها الكامل وتضامنها مع موقف روسيا حكومة وشعبا بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».



وأضاف البيان أن البلدين أعربا عن رغبتهما القوية في مواصلة تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكتيكي في الدفاع عن المصالح الجوهرية للبلدين وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يقوم على الاستقلالية والعدالة. وأفادت تقارير إعلامية بأن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قال إن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تجري مناقشتها بين الجانبين «من خلال القنوات الديبلوماسية».



الجدير بالذكر ان كلا من بيونغ يانغ وموسكو قد عززتا علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي.



وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية.



وزار مسؤولون روس كبار، بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، كوريا الشمالية عام 2023، ما أثار مخاوف من صفقة أسلحة محتملة.