أسامة أبو السعود



عقد فريق الحوكمة بوزارة الأوقاف اجتماعا تنسيقيا مع رئيس فريق ديوان المحاسبة للتدقيق على الوزارة وعضو فريق الحوكمة بالديوان أحمد العيسى أول من أمس برئاسة رئيس فريق الحوكمة يوسف الخليل بحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير د.منيف الهاجري وأعضاء الفريق.



وتم عقد الاجتماع بناء على طلب رئيس الفريق رغبة في الاطلاع على تقرير عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية 2022/2023.



بالإضافة الى رسم خارطة طريق لعمل الفريق، وذلك بعد الاطلاع على نقاط القوة والضعف الخاصة بالوزارة.