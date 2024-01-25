4 آلاف دينار رسوم إقامة النشاط و500 تأمين.. وللبلدية الحق في إزالة المنشأة



بداح العنزي



أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية رئيس لجنة النظافة العامة مشعل العازمي أنه تم إعداد الدراسة الخاصة بمقترح إقامة أنشطة تجارية لدعم المشاريع الصغيرة أثناء فترة التخييم من قبل لجنة النظافة.



وقال العازمي ان الدراسة تتضمن التالي:



أولا: الاشتراطات المطلوبة:



٭ لا تزيد مساحة المنشأة على 1500م2.



٭ أن يترك مسافة بين كل منشأة وأقرب مخيم من جميع النواحي بما لا يقل عن 100م.



٭ ابتعاد المنشأة عن الشارع الرئيسي بما لا يقل عن 100م.



٭ المواد المستخدمة لإقامة المنشأة تكون مع مواد سهلة الفك والتركيب، حيث إنه لن يسمح بإقامة أي منشأة بمواد البناء الإنشائية.



٭ عدم السماح بعمل أي أسوار أو سواتر أو تجريف التربة لتحديد المنشأة.



٭ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي وحدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500م.



٭ حظر استغلال المنشأة بغرض تأجيرها للغير.



٭ توفير عوامل الأمن والسلامة وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للإطفاء.



٭ الالتزام بتنظيف موقع المنشأة بعد إزالته بالكامل بعد انتهاء فترة التخييم.



٭ عدم إلقاء النفايات الصلبة او السائلة او ردمها أو حرقها بموقع المنشأة والالتزام بنقلها الى أماكن معالجتها وفقا للقرار الوزاري رقم 354/2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.



٭ حظر ممارسة أي أنشطة أو أعمال يكون من شأنها إتلاف البيئة الطبيعية او الإضرار بالحياة البيئية الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية والالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمادة المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية لهذا القانون عند صدورها.



٭ الالتزام بإقامة المنشأة خلال الفترة المسموح بها فقط والتي سيتم الإعلان عنها.



٭ يحق للبلدية إزالة المنشأة في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو لأي أسباب أخرى دون أن يكون للمستغل الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض.



ثانيا: أعداد المنشآت وأماكن إقامتها:



٭ 5 منشآت في المنطقة الشمالية.



٭ 5 منشآت في المنطقة الجنوبية.



٭ 5 منشآت في المنطقة الوسطى.



سيتم تحديد أماكن تلك المنشآت بالتنسيق مع لجنة المخيمات.



ثالثا: الأنشطة المسموح بها لإقامة المنشأة:



٭ كافيهات.



٭ مطاعم.



٭ حلويات.



٭ سوبر ماركت.



٭ ألعاب أطفال.



ثالثا: الفترة الزمنية لإقامة المنشآت:



٭ 4 أشهر خلال الفترة من 15/11/2023 إلى 15/3/2024.



رابعا: الرسوم:



٭ 4 آلاف دينار طوال موسم التخييم 4 أشهر بالإضافة إلى تأمين نظافة 500 دينار.