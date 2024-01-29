تفقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير الصحة د.أحمد العوضي سير العمل في مشروع «مركز التعاونيات لعلاج الإدمان».



وتأتي هذه الجولة التفقدية للمشروع للتأكد من مدى جودة التنفيذ والدعوة نحو تسريع وتيرة العمل فيه ومناقشة متطلبات افتتاحه وفق أعلى معايير صحية، حيث دعا وزير الشؤون إلى التنسيق مع فريق وزارة الصحة للوقوف على الملاحظات وتذليل المعوقات تفاديا لأي تأخير قد يعطل تسليم المشروع وتشغيله.



وخلال الجولة، أكد وزير الشؤون لـ «كونا» سعي الوزارة إلى تنفيذ توصيات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في المساهمة بمحاربة آفة المخدرات وتعزيز دورها التوعوي والعلاجي والاجتماعي من خلال دعم المشاريع الوطنية التي تخدم المجتمع.



من جانبه، أثنى وزير الصحة على الجهود المبذولة والمبادرة لإنشاء هذا المركز، لافتا إلى تخصيص فريق فني للوقوف على النواقص والعراقيل تسهيلا لتسلم المركز بأقرب وقت ممكن.



ويقام المشروع في منطقة الشويخ على مساحة 6720 مترا مربعا ويحتوي على أجنحة تستقبل 208 نزلاء ومجموعة من الخدمات والعيادات الصحية وأجنحة التأهيل والرياضة.



ورافق الوزيران خلال الجولة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف د.بدر العدواني والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة إبراهيم النهام ومدير مركز علاج الإدمان د.عادل الزايد.