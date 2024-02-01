ندى أبونصر



أطلقت مؤسسة «لوياك» برنامج «كن - تنيو» لريادة الأعمال الاجتماعية في نسخته الثانية والذي تم تصميمه بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال ريادة الأعمال عالميا.



ويأتي البرنامج كثمرة شراكة مع شركة «زين» و«أجيليتي»، وباستضافة مركز وجهة الثقافي ويدعم البرنامج الشباب والشابات من عمر 20 إلى 37 عاما من الطامحين إلى ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، كما يستجيب لتطلعات رواد ورائدات الأعمال الباحثين عن تنمية مشاريعهم وتطويرها بهدف خدمة المجتمع، والراغبين في صقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية. كما يعد البرنامج خطوة نحو دعم المشاريع الشبابية التي تهدف إلى مواجهة التحديات وتوفير الحلول للمجتمع الكويتي، ويمتد على مدى 6 أسابيع من السادسة حتى التاسعة مساء ويتطرق المشاركون فيه إلى موضوعات متنوعة تتعلق بتطوير أفكارهم الريادية وتأسيس مشاريعهم وإثبات مدى جدواها وقيمتها المضافة للمجتمع الكويتي. وسيحظى المشاركون بجلسات تدريبية ومحاضرات ونقاشات متخصصة وقيمة وتوجيه متكامل من قبل نخبة من الخبراء والموجهين المحليين لإطلاق فكرة المشروع في عالم ريادة الأعمال. وفي هذا السياق، قالت مسؤول علاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر إن البرنامج يخاطب بالدرجة الأولى الشباب الطموحين الباحثين عن مستقبل مهني، والساعين نحو النجاح، والهادفين إلى أن يكونوا رواد أعمال، كما الشباب الحالمين والمؤمنين بمشاريعهم والمتمسكين بضرورة توفير الدعم لتحويلها من فكرة إلى حقيقة تخدم المجتمع، مبينة ان البرنامج موجه كذلك لرواد الأعمال الشباب الباحثين عن تنمية مشاريعهم القائمة وتطويرها. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» الكويت وليد الخشتي: قبل عامين، وتحت مظلة شراكتنا طويلة الأمد مع «لوياك» المستمرة لأكثر من 20 عاما، قمنا بدعم برنامج «كن-تنيو» في نسخته الأولى، ووجدنا فيه نجاحا كبيرا بتحقيق الأهداف المستدامة للمساهمة بإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال الكويتيين، واليوم نحن سعداء بعودتنا لدعم النسخة الثانية من البرنامج، وهو الدعم الذي يندرج ضمن رحلتنا المتواصلة لتمكين أصحاب الأعمال الناشئة، وتهيئة البيئة الأكاديمية المثرية لهم وفق أعلى المعايير، لأننا نؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الاقتصاد الوطني، ونرى أننا كشركات في القطاع الخاص لدينا مسؤولية لدعمهم وتمكينهم. من جانبها، أعربت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح عن سعادتها بدعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة، قائلة: يسرنا دعم مبادرات «لوياك» الرائدة والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب الواعد، ويسعدنا أن نرعى برنامج «كن - تنيو» في عامه الثاني والذي يؤدي دورا فعالا في تمكين الشباب لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع في مجال الريادة، متطلعين إلى رؤية إنجازاتهم خلال مدة البرنامج.