

القاهرة ـ ناهد إمام



استعرض د.محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من 30 أكتوبر 2023 حتى 29 يناير 2024.



وفي مستهل عرضه، أشار د.محمد معيط إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لـ 3 أشهر مهلة إضافية تبدأ اعتبارا من 29 يناير 2024، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.



وخلال عرضه، أوضح وزير المالية أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452.283 حتى 29 يناير 2024، كما أشار إلى أنه تم صدور 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبا، وتم الإفراج الجمركي عن 20500 سيارة، كما أشار إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ نحو 667 مليون دولار.