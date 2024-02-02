عبدالعزيز الفضلي



مع انتهاء عطلة نصف السنة، يعود الأحد المقبل ما يقارب الـ 423 ألفا و251 طالبا وطالبة إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل التعليمية مدشنين الفصل الدراسي الثاني، حيث استكملت وزارة التربية كل استعداداتها لاستقبال ابنائها الطلبة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة قامت بتجهيز الكتب وايداعها في مخزن المدارس لتوزيعها على الطلبة في اول يوم دراسي، مشيرة إلى ان قطاع المنشآت بقيادة وكيله م.محمد الخالدي كثف جهوده خلال الايام الماضية لإزالة كل المعوقات المتعلقة بالصيانة، سواء من ناحية التكييف او دورات المياه، خاصة ان الصيانة دائمة على مدار العام حسب الميزانيات المتاحة.



وبينت المصادر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اطلع على خطة كل قطاع واستعداده للفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى انه طالب كل وكيل بتنفيذ الخطة على ارض الواقع وانه لن يقبل عذر في حال التقصير، واضعا مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية فوق كل اعتبار.



وفيما يتعلق بتطبيق البصمة على المعلمين في الفصل الدراسي الثاني، ذكرت المصادر ان هناك اختلافا بوجهات النظر بين قياديي التربية في هذا الجانب، مشيرة إلى ان منهم من طلب التأجيل ومنهم اقترح ان يكون التطبيق تدريجيا بداية على الاداريين، ومنهم من دعا إلى تطبيقها كون المعلم موظفا وتطبق عليه اللوائح والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية كأي موظف في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.



وأوضحت المصادر ان الوزير العدواني استمع إلى وجهات النظر، لكنه مؤيد وبشدة تطبيق البصمة على المعلمين، خاصة ان الوزارة جاهزة لتطبيقها بعد ان تم تركيب الاجهزة وادخال البصمة للمعلمين، لافتة إلى ان كفة الوزير هي الارجح، لاسيما انه يسعى لتطبيق القانون لذلك القرار اصبح قاب قوسين او أدنى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.