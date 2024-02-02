صعّد المزارعون الأوروبيون الغاضبون من احتجاجاتهم، ووسعوا نطاق تظاهراتهم بالجرارات الزراعية لتصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث حاصروا المدينة التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع انعقاد قمة تضم زعماء التكتل الـ27.



وأغلق مزارعون محتجون الطرق المحيطة بموقع انعقاد القمة الأوروبية، مستخدمين قرابة ألف جرار، من أجل إظهار شكاواهم بشأن الضرائب وارتفاع التكاليف والواردات الرخيصة. وطلبوا من زعماء التكتل العمل على تقديم المزيد من المساعدة لهم. وانضم المزارعون البلجيكيون إلى نظرائهم في فرنسا وألمانيا، وأغلقوا بمئات الجرارات حركة المرور وأجبروا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على افتتاح حلقة نقاش في محاولة لوضع قواعد وأسس جديدة للزراعة. ويسعى المحتجون إلى تكثيف الضغوط لاتخاذ تدابير حكومية لحماية القطاع الزراعي من المنافسة الأجنبية والبيروقراطية وارتفاع التكاليف، في ظل انخفاض مستويات دخل المنتجين الزراعيين.



ودفعت هذه التطورات المتسارعة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الإعلان عن وضع هذه القضية على جدول أعمال القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل، والتي تركز على مناقشة زيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا.



من جهة اخرى تسبب إضراب لموظفي الأمن في تعطيل 11 مطارا في ألمانيا أمس والغاء أكثر من 110 رحلات جوية، بسبب تعثر المفاوضات بشأن الأجور الموظفين.



ودعت نقابة «فيردي»، التي تمثل قرابة 25 ألف موظف وعامل، إلى إضراب للنقل العام على مستوى البلاد اليوم، ما من شأنه أن يوقف خدمة الحافلات والترام وقطارات الأنفاق.



ففي فرانكفورت بغرب ألمانيا، ألغيت 310 رحلات من أصل 1120 رحلة إقلاع وهبوط كانت مقررة أمس حسبما قال متحدث باسم شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت لوكالة «فرانس برس».



وأشارت الشركة إلى أن رحلات الإقلاع من فرانكفورت لم تعد ممكنة فيما يمكن للمسافرين العابرين في المطار مواصلة رحلتهم على حساب أوقات انتظار أطول. ولم تعد أي رحلة إقلاع ممكنة كذلك في مطار برلين-براندنبرغ.



وكانت نحو 170 رحلة هبوط وإقلاع تحمل ما يقرب من 50 ألف راكب مقررة أمس في هذا المطار.



وأعلنت مطارات أخرى في ألمانيا إلغاء رحلات الذهاب بسبب النقص في موظفي الأمن.



ووفقا لاتحاد المطارات الألماني، فقد تم إلغاء ما لا يقل عن 110 رحلات جوية في جميع أنحاء البلاد.



وأعلنت نقابة «فيردي» الالمانية عن هذا الاضراب الكبير الذي شمل مطارات كبرى في العاصمة برلين ومدينة فرانكفورت وتسعة مطارات أخرى في أنحاء البلاد.



ولا يشمل الإضراب مطار ميونيخ وهو ثاني أكبر مطارات ألمانيا.



وجاء هذا الاضراب الواسع بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات من المفاوضات لم تفض إلى اتفاق مع الإدارة، وفق بيان لنقابة «فيردي».



وتطالب النقابة بزيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعا حادا منذ العام الماضي.



ودعت «فيردي» إلى إضراب للنقل العام على مستوى البلاد اليوم، ما من شأنه أن يوقف خدمة الحافلات والترام وقطارات الأنفاق.



وشهدت ألمانيا موجة من الإضرابات في الأسابيع الماضية.