أعلن وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان أمس إنه: «تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تخصيص الدولة بلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة».



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.



جاء ذلك غداة استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بمناسبة زيارتها للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة.



وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.