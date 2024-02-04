عبدالعزيز الفضلي



تعود عجلة الدراسة للدوران من جديد بعد انتهاء عطلة نصف العام، حيث يدشن طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمراحلها المختلفة اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني. وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء»، عن أن وزارة التربية وبالتعاون والتنسيق مع جميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية وإداراتها المدرسية استعدت جيدا لاستقبال أبنائها الطلبة، مشيرة إلى أنه سيتم في اليوم الأول توزيع الكتب على الطلبة، والتي تم تجهيزها ووضعها في المدارس منذ أكثر من أسبوعين. وأضافت أن الوضع في المدارس مطمئن ولا يدعو للقلق، متمنية التوفيق لطلبتنا وهيئاتنا التعليمية في فصلهم الدراسي الثاني.



من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية متروك المطيري، عن بدء استقبال المواد المرتجعة في إدارة التوريدات والمخازن، وذلك بدءا من اليوم الأحد 4 الجاري.



من جانب آخر، أضافت وزارة التربية بيت الحمد، وهو معرض تابع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها إلى الجهات المخصصة للزيارات غير المبرمجة للمدارس.



وحددت وكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي في نشرة أصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها مواعيد الزيارة، حيث ستكون من الساعة الثامنة والنصف حتى الحادية عشرة صباحا على النحو التالي: يوم الأحد للمرحلة الابتدائية بنات والاثنين للابتدائية بنين والثلاثاء للمرحلة المتوسطة بنات والأربعاء للمرحلة الثانوية بنات، على أن يكون الحجز قبل الزيارة بأسبوع.