

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قدرة قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك على التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها بين أبناء المجتمع، مجددا التأكيد على عدم التهاون في مواجهة مهربي وتجار الخمور.



وأعرب اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف خلال متابعة عملية حصر أكبر ضبطية خمور مستوردة في العام 2024 تفوق قيمتها السوقية المليون دينار وهي عبارة عن 13.422 ألف زجاجة خمر بميناء الشويخ، عن شكرهما للجهود المخلصة لمكافحة تهريب المواد المخدرة والمسكرة إلى داخل البلاد، مشددين على ضرورة اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم للمهربين والمروجين لمثل هذه المواد الممنوعة.



وكانت معلومات سرية قد وردت عن محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور في حاوية محملة بالأثاث قادمة من دولة آسيوية، وعليه تم التنسيق مع قطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاوية، ليتم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجمع المعلومات، وبعد التأكد منها وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة، فيما كشفت التحقيقات، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن تورط 3 أشخاص بعملية تهريب الكمية المضبوطة، وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



هذا، وحضر عملية حصر المضبوطات، إلى جانب الوزير ووكيل الوزارة، كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.