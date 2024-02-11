

سجل منتخب قطر إنجازا تاريخيا بعدما حقق كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الأردني 3-1، في المواجهة النهائية التي جمعتهما على «ستاد لوسيل»، وقاد القطري المتألق أكرم عفيف «العنابي» إلى التتويج الآسيوي الكبير بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) من ركلات جزاء صحيحة احتسبها الصيني لينغ ما.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها سموه، حفظه الله ورعاه، عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، مشيدا سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب القطري الذي أهله للفوز بهذه البطولة، مؤكدا سموه أن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.



كما عبر سموه عن بالغ سروره بالنجاح الباهر والاستثنائي لهذه البطولة التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 بكل جدارة واقتدار وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة، والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا سموه بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كل المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023.



وأشاد سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني، مؤكدا سموه، حفظه الله ورعاه، أن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.



وثمن سموه عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية، متمنيا سموه لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023.وانطلقت مسيرات الفرح في العاصمة القطرية الدوحة، متغنية بإنجاز «العنابي» الكبير، الذي جاء بجدارة واستحقاق، حيث لم يخسر أي مباراة في البطولة، فيما سجل المنتخب الأردني حضورا مشرفا في البطولة، وحقق الوصافة لأول مرة في تاريخه.



وتحت أنظار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق عفيف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب الأردن هدف التعادل عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 67، ليحرز هدفه الرابع خلال مباراته السابعة في النسخة الحالية للبطولة.



ولم يهنأ منتخب الأردن بهدف التعادل كثيرا، بعدما عاد عفيف للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 73 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يهز الشباك مجددا بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع عفيف رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي تلك النسخة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه العراقي أيمن حسين.



وبذلك، احتفظ منتخب قطر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن توج بالبطولة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، فيما فقد منتخب الأردن ـ الذي شارك في النهائي للمرة الأولى ـ حظوظه في الحصول على اللقب والانضمام لقائمة المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الآسيوية.



وعبر لاعب وسط قطر عبدالعزيز حاتم عن ثقة زملائه قبل اللقاء «هذا لقبي الثاني ولا استطيع وصف شعورنا. لم يكن لدي أدنى شك بأننا سنحقق الفوز، جربنا النهائي وفزنا فيه من قبل، وعرفنا كيف ندير المباراة».



تابع «مسؤولونا لم يستطيعوا التواجد معنا في الإمارات (عام 2019) واليوم شاركونا هذا الإنجاز».



في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة، خاض «النشامى» بطولة رائعة وكسبوا الاحترام من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2-0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل أفضل للكرة الأردنية.



عفيف الهداف والأفضل



وواصل نجم منتخب قطر وكأس آسيا أكرم عفيف تقديم العروض المثيرة مع «العنابي» في كأس آسيا 2023، بعدما هز شباك الأردن بـ «هاتريك» مساء أمس السبت خلال المباراة النهائية المقامة على ستاد «لوسيل». سجل عفيف الهاتريك من 3 ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و90+5، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة هدافي النسخة الجارية من البطولة القارية، ويفك الشراكة مع الهداف العراقي أيمن حسين الذي وقع على 6 أهداف.



افتتح عفيف أهدافه في البطولة القارية بهدفين في مرمى منتخب لبنان خلال الفوز 3-0 بافتتاح دور المجموعات. ثم سجل نجم السد هدف فوز «العنابي» 1-0 على طاجيكستان في الجولة الثانية بدور المجموعات، كما أحرز هدفا في الفوز على منتخب فلسطين 2-1 بالدور ثمن النهائي. وقبل هدفي أمس وقع أكرم عفيف على هدف في مباراة إيران بنصف النهائي، حيث فازت قطر 3-2. وحصل حارس منتخب قطر مشعل برشم على جائزة أفضل حارس في البطولة. ونال منتخب قطر جائزة اللعب النظيف.