

الدوحة - فريد عبدالباقي



عاشت الجماهير القطرية ليلة من ألف ليلة وليلة، بعد تتويج منتخب قطر بلقب النسخة الـ 18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، بعد فوزه على منتخب الأردن 3-1 في المباراة النهائية والتي أقيمت بستاد لوسيل المونديالي، وعقب انطلاق حكم المباراة صافرته والانتهاء من مراسم تتويج المنتخب القطري عمت الأفراح جميع شوارع ومناطق الدوحة ابتهاجا بالانتصار التاريخي والاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد إنجاز نسخة الإمارات 2019، اذ انطلقت احتفالات الجماهير القطرية من ملعب لوسيل في مسيرة كبيرة، إلى منطقة درب لوسيل، وعبر المشجعون عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز الكبير للكرة القطرية.



وفي منطقة درب لوسيل تواصلت احتفالات الجماهير القطرية باللقب، حيث قامت بتحية اللاعبين الذين تواجدوا في الحافلة المكشوفة على طريقة احتفال الأرجنتين الفوز بكأس العالم قطر 2022 بحافلة مكشوفة عقب التتويج بدرب لوسيل، تكرر المشهد نفسه مع أبطال آسيا، والتي تم تجهيزها للبطل، وكان التفاعل كبيرا من قبل المشجعين مع اللاعبين، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بالحصول على كأس البطولة، كما تفاعلت الجماهير مع الألعاب النارية التي انطلقت احتفالا بإنجاز الكرة القطرية.



وجابت الحافلة درب لوسيل، وسط سعادة عارمة من الجماهير واللاعبين، مع عروض ترفيهية لفتت الأنظار، وألعاب نارية فرحا وابتهاجا بالإنجاز الرائع، وتدفق الآلاف إلى طريق «درب لوسيل» في مسير احتفالي رائع.



«الآسيوي» يشيد بالتنظيم



هذا، وقد أكد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم أن قطر قدمت بطولة مبهرة ستأخذ مكانها كأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ جوهرة بطولات القارة.



كما أعرب عن تقديره إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، والسلطات القطرية، على نجاحهم في تنظيم بطولة مبهرة ستأخذ مكانها كأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ جوهرة بطولات قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية للرجال.



وقدم الشيخ سلمان التهنئة إلى المنتخب القطري عقب تتويجه بلقب كأس آسيا 2023، بفوزه على نظيره الأردني 3-1 في نهائي البطولة.