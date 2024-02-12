

بدوره، أعرب المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز، عن سعادته بالفوز باللقب، وأكد أن المباراة كانت صعبة على المنتخبين ولم تكن ممتعة من حيث المستوى الفني لكن المنتخب القطري نجح في الفوز بعد أداء قتالي من اللاعبين الذين كان لديهم إصرار وعزيمة على الفوز في كل المباريات التي لعبها المنتخب في البطولة.



وعن الحديث الجانبي الذي جمعه مع صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال: «حديثي مع أمير قطر كان رائعا وشكرته على الثقة الكبيرة التي أولاها لي وشكرته أيضا على التهنئة والدعم الكبيرين، وكانت تلك إحدى لحظات الفخر في حياتي».



وردا على سؤال «الأنباء» عن الخطوة المقبلة وهل سيعود للوكرة مرة أخرى أم يواصل مشواره مع «العنابي»؟ قال: «نحن الآن في لحظة احتفالية دعونا نعيشها قبل أن نتطرق إلى أي أمور أخرى، ولكن إذا كنتم تريدون الارتباط بالمنتخب فأنا وفق المتفق عليه سأعود لنادي الوكرة مرة أخرى، ولم أتحدث عن المستقبل مع أحد ودعونا لا نستبق الأحداث ونخلد للراحة قليلا. وتقدم مدرب المنتخب بالتهنئة للاعبي المنتخب القطري بعد حصولهم على كل جوائز البطولة.



إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر أن إدارة الوكرة لا تمانع من انتقال ماركيز لوبيز لتدريب منتخب قطر بصفة أساسية، لاسيما أنه تولى تدريب «العنابي» بصفة مؤقتة، عقب فسخ الاتحاد القطري عقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل انطلاق كأس آسيا بشهر واحد.