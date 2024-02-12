

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا 2023 وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة، كما أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.



من جانبه، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قطر، بمناسبة حصولها على كأس آسيا 2023.



وقال ولي العهد عبر حسابه بمنصة «X»: «مبروك للشقيقة قطر فوزهم بالبطولة، تنظيم رائع وفوز مستحق في بطولة كأس آسيا».



كما هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأعرب في بيان صحافي عن سعادته وفخره بهذا الفوز الرياضي الكبير الذي يضاف الى رصيد الإنجازات التي تحققت لدولة قطر ويساهم في تعزيز مكانتها على خريطة كرة القدم العالمية والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون.



وأشاد بتنظيم دولة قطر المميز والاحترافي لهذه البطولة ما يعكس إرثها الرياضي الغني ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية.