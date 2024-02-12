

أزاح نجم منتخب قطر وأفضل لاعب وهداف كأس آسيا أكرم عفيف، الستار عن سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية التي أحرز فيها ثلاثية «هاتريك» قادت «العنابي» للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب، وقال: «ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية والتي كانت تشاهد أول مباراة لي هنا». وكان عفيف قد رفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف «S» وهو الحرف الأول لزوجته. وقال عفيف، الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء: «أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب». وتحدث عن إمكانية الاحتراف مجددا في قارة أوروبا، بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية، وقال: «أنا راغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي أنتمي إليه».