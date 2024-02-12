

تغنت وسائل الإعلام العربية والعالمية بإنجاز المنتخب القطري عقب التتويج بلقب أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه، حيث كتب الموقع الإلكتروني لصحيفة «العربي» القطرية: «للمرة الثانية تواليا المنتخب القطري يحرز لقب كأس آسيا لكرة القدم»، كما تحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة «الرياضية» السعودية عن «المنتخب



القطري يكرر اعتلاء عرش آسيا».



وأشار موقع صحيفة «الإمارات اليوم»: «محمد بن راشد يهنئ تميم بن حمد فوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم. نبارك أيضا للأردن. هذا المنتخب الرائع الذي رفع رؤوس العرب»، وأوضحت وكالة الأنباء القطرية: «المنتخب القطري يتوج باللقب بفوزه على نظيره الأردني في النهائي»، فيما كتبت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية تحت عنوان: «كأس آسيا.. مجد قطري جديد بهاتريك عفيف»، أما صحيفة «الأيام البحرينية» فكتبت تحت عنوان: «هاتريك أكرم عفيف يتوج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا».



وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة «العين الإخبارية» الإماراتية: «بهاتريك أكرم عفيف التاريخي.. قطر تحتفظ بكأس آسيا بثلاثية في الأردن»، وأشارت أيضا صحيفة «الشروق» المصرية: «بـ 3 ركلات جزاء.. قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها»، وكتبت صحيفة «الأهرام» المصرية تحت عنوان: «هاتريك عفيف ينهي الحلم الأردني ويقود قطر للتتويج بأمم آسيا».



وتحدثت شبكة «سي أن أن» الأميركية عن: «قطر تفوز على الأردن وتحرز لقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها». أما هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فكتبت: «قطر تتوج بلقب بطل آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها».