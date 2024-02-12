

حطم المنتخب القطري العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته بكأس آسيا 2023، وتمكن من كتابة تاريخ جديد لمسيرته مع أكبر بطولات القارة بالاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، إذ تمكن من تسجيل 14 هدفا في البطولة فيما استقبلت شباكه 5 أهداف،وكرر القطري الفوز بالنتيجة ذاتها في النهائي القاري الثاني على التوالي، حيث سبق له الفوز على نظيره الياباني 3-1 في نهائي نسخة 2019.



ولم يخسر منتخب قطر أي مباراة في النسخة القارية الثانية على التوالي، حيث فاز في جميع مبارياته بكأس آسيا قطر 2023 ومنها فوز واحد بركلات الترجيح أمام المنتخب الأوزبكي في ربع النهائي، في حين كان قد حقق الفوز في 7 مباريات متتالية بنسخة 2019، لينهي بذلك 14 مباراة متتالية في كأس آسيا دون أي خسارة.



وللمرة الثانية على التوالي ينجح مدرب إسباني في قيادة منتخب قطر للتتويج بالبطولة القارية، حيث قاد الإسباني ماركيز لوبيز المنتخب القطري للتتويج بكأس آسيا 2023، في حين كان مواطنه فيليكس سانشيز قد سبق وقاد المنتخب للتتويج بالبطولة في نسخة 2019.



كما أنها المرة الثانية على التوالي أيضا التي يسيطر فيها لاعبو المنتخب على الجوائز الفردية، حيث تكرر استحواذ لاعب واحد على جائزتي الهداف وأفضل لاعب، بعد تتويج أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في نسخة قطر 2023 إلى جانب فوزه بجائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف، في حين كان زميله المعز علي، قد جمع الجائزتين في النسخة السابقة، كما فاز مشعل برشم حارس المرمى بجائزة أفضل حارس مرمى القفاز الذهبي في نسخة 2023، في حين كان زميله سعد الدوسري قد فاز بالجائزة في النسخة القارية السابقة 2019.



وقع رفع «العنابي» من حصيلة منتخبات منطقة غرب آسيا إلى 10 ألقاب مقابل 6 ألقاب لمنتخبات شرق آسيا، التي استمر غيابها عن التتويج باللقب القاري منذ نسخة قطر 2011 التي فاز بها المنتخب الياباني.



وكذلك انضم منتخب قطر لقائمة المنتخبات التي نجحت في التتويج باللقب كمستضيف للبطولة بعد كوريا الجنوبية 1960، وإيران 1968 و1976، والكويت 1980، واليابان 1992 وأستراليا 2015.