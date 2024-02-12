

بيروت - أحمد منصور



أمل النائب السابق عن كتلة تيار المستقبل نزيه نجم، من أن تكون عودة الرئيس سعد الحريري في 14 فبراير في إحياء الذكرى 19 لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مثمرة ومفيدة للبنان، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد من كل حدب وصوب، مؤكدا ان الرئيس الحريري ركن أساسي من أركان الدولة اللبنانية، وهو زعيم الطائفة السنية الكريمة في لبنان، ويمثل شريحة كبيرة من «الأوادم» في المجتمع اللبناني، مشيدا بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال عن الحريري: «ان سفرته ربحته، ولم تخسره».



وقال نجم في تصريح لـ «الأنباء»: «ان القاعدة الشعبية للرئيس الحريري، تزداد يوما بعد يوم، على الرغم من كل الظروف المحيطة، وهذا مدعاة فخر وارتياح، فهو الشخصية المحبوبة والوطنية بكل معنى الكلمة، ولم يتلوث بالفساد كالسياسيين، معتبرا ان الامتحان يبقى في 14 فبراير، وفي ظل التطورات في غزة والمواجهات في جنوب لبنان.



وأضاف: «لقد قدم الرئيس سعد الحريري تنازلات كثيرة عند رغبة المكونين المارونيين، ولكن للأسف اتهموه بأنه هو المعطل، فكيف يكون هو المعطل، وهو الذي وقف عند رغبة الطائفة المارونية وأحزابها؟ انهم يحترفون التعطيل والمماطلة من أجل مصالحهم وأهدافهم البعيدة عن الوطن.



وردا عل سؤال حول تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، قال نجم: «الجميع يعلم من هو المعطل في لبنان»، مبديا أسفه من ان جميع الطوائف والمذاهب تعطل الانتخابات الرئاسية، لأنها تريد حصصا ومغانم طائفية، مؤكدا ان رئيس الجمهورية يجمع ولا يفرق، وهو يمثل وحدة اللبنانيين، آسفا تحول رئيس الجمهورية إلى عائق لدى البعض، ومفيد للبعض الآخر نتيجة نظامنا الموجود.



واعتبر ان انتخابات الرئاسة باتت مرتبطة بالحل العام في المنطقة في ضوء الحرب على غزة والمواجهات في جنوب لبنان، مبديا تخوفا كبيرا من حرب إسرائيلية على لبنان.