أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب»، وذلك بعدما قلل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أهمية التزامه بالحلف في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وأثار ترامب عاصفة سياسية وقلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين عندما أشار مؤخرا إلى أنه يمكن أن «يشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية».



وردا على ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «بكل جدية، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب. لا يمكن أن يكون حلفا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة» كل يوم.



وتابع بوريل «إما أن يكون موجودا أو لا»، مضيفا أنه لن يواصل التعليق على «أي فكرة حمقاء» تصدر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وانتقد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تصريحات ترامب ووصفها بأنها «مروعة وخطرة».