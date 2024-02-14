تعطلت مواقع البرلمان الإيراني بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما أعلنت مجموعة معارضة في المنفى مسؤوليتها عن عملية القرصنة.



وقالت وكالة «إيرنا» الرسمية للأنباء: «تعرضت مواقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له (ICANA.ir) لهجوم وأصبحت غير متاحة بسبب هجوم إلكتروني».



وأضافت أنه تم فتح تحقيق تقني لتحديد نطاق هذه الأعطال.



وتبنت مجموعة قرصنة تدعى «الانتفاضة حتى الإطاحة» الهجوم الإلكتروني، وهي تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والتي تعتبرها طهران «إرهابية».



وقالت المجموعة على صفحتها على إنستغرام إنها استهدفت 600 خادوم مرتبط بالبرلمان ونشرت شعارات معادية للسلطة.



ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الأول من مارس المقبل، في أول اقتراع وطني منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بتهمة انتهاكها قواعد الملابس المحتشمة.



واستهدفت مواقع إلكترونية حكومية وبنى تحتية بشكل متكرر بعمليات قرصنة في السنوات الأخيرة.