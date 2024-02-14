

اسامة ابو السعود



أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف م.بدر العتيبي بفريق الوزارة لكرة القدم الذي يحقق نتائج مميزة في مختلف المسابقات والبطولات التي يشارك فيها.



جاء ذلك خلال استقبال العتيبي لرئيس اللجنة الرياضية الاجتماعية في الوزارة محمد ناصر المطيري ونائبه سامي العازمي وأعضاء فريق كرة القدم بالوزارة الذي حقق المركز الثاني في دوري الوزارات والهيئات الحكومية.



وأكد العتيبي دعم الوزارة لفريق كرة القدم والسعي لتوفير جميع متطلباته واحتياجاته من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات لاسيما أنه مقبل على بطولة كأس الوزارات والهيئات الحكومية، ونأمل منه مواصلة عروضه الجيدة واستمراره في اعتلاء منصات التتويج.



وقدم العتيبي شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الرياضية والاجتماعية وفريق كرة القدم على ما يحققونه من نتائج مميزة منذ سنوات طويلة.