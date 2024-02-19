أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، إلى أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.



وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية ميشيغان: «نحن نقصف اليمن.. كل قنبلة تكلف مليون دولار.. لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس».



ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بعدما تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات يقول الحوثيون إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الضربات على اليمن نفذت ردا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة في البحر الأحمر وهي دفاعية.