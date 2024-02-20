

نظمت إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة يوما تعريفيا لاعتماد المختبرات الطبية بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي GAC وفقا للمواصفات القياسية الدولية ISO 15189:2022 لجودة خدمات المختبرات الطبية في إطار المحافظة على جودة الخدمات الطبية المقدمة.



وقالت الوزارة: إن اليوم التعريفي الذي أقيم بإشراف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري استعرض تاريخ إنشاء مركز الاعتماد الخليجي ودور الكويت في إنشائه وخدمات المركز كجهاز للاعتماد في المنطقة وفي العالم.



وأوضح البيان أنه تم كذلك استعراض أهمية دور المختبرات الطبية في الأنظمة الصحية وضرورة الارتقاء بجودة الخدمات لسلامة المرضى وفق المعايير الدولية ومتطلبات الاعتماد بمجال المختبرات الطبية.



وبين أن اليوم التعريفي شهد جلسة نقاشية حول تطوير الخدمات في المختبرات الطبية حسب المواصفة القياسية الدولية وسبل التعاون مع المركز والتوصيات لاعتماد المختبرات الطبية بإشراف مدير إدارة خدمات المؤتمرات الطبية د.رماء الصفي.



وأشار إلى مشاركة أكثر من 200 مشارك من رؤساء أقسام وأطباء وفنيين ومسؤولي الجودة من أقسام المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وإدارات خدمات نقل الدم وتسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة والصحة المهنية ومركز الكويت للوراثة. ولفت إلى مشاركة ممثلي مختبرات مديرية الخدمات الطبية بالحرس الوطني ومختبرات هيئة الخدمات الطبية بمستشفى جابر للقوات المسلحة ومختبرات مستشفى شركة نفط الكويت.



وتم إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بموافقة حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعتبر أول جهاز اعتماد متعدد الاقتصاديات في دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ يحصل على الاعتراف الدولي.