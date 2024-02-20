انتقد رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك المجر أمس لعرقلتها المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ووصف التأخير بأنه «غير مقبول»، اذ إن بودابست آخر عضو في حلف الأطلسي يتعين عليه المصادقة.



وقال توسك، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون في وارسو، «من غير المقبول، وليس فقط من وجهة نظري، أن تتمكن دولة من عرقلة دولة اخرى وخصوصا على خلفية الحرب الروسية ـ الأوكرانية».



وتدعو بودابست، التي اعلنت دعمها مبدئيا لكنها تماطل منذ أشهر، ستوكهولم إلى وقف سياسة «تشويه سمعة» الحكومة المجرية المتهمة بالانحراف الاستبدادي.



لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أكد السبت أن البرلمان المجري «يسير على الطريق الصحيح» للمصادقة على عضوية السويد في حلف الأطلسي (الناتو) هذا الشهر.



وقال أوربان في خطاب عن حالة الأمة «النبأ السار هو أن نزاعنا الحالي مع السويد في طريقه إلى تسوية».



وردا على سؤال عن هذه التصريحات، قال كريسترسون أمس إنه لا يعرف «بالضبط» ما يقصده رئيس الوزراء المجري، مشيرا فقط إلى أنه «تحادث بضع مرات في الأسابيع الأخيرة» مع نظيره المجري.



وأضاف «أعتقد ببساطة أن هناك رغبة قوية في استكمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».



ورفضت السلطات السويدية مرارا خوض مفاوضات مع المجر بشأن المصادقة، رغم دعوة أوربان نظيره السويدي «للتفاوض» بشأن انضمام السويد.