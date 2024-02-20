بيروت - خلدون قواص



حذر مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دله من خطورة ما يجري من عدوان إسرائيلي مبرمج على جنوب لبنان، وقال ان توسيع القصف الصهيوني على البلدات والقرى اللبنانية في الجنوب هو عملية استفزاز للشعب اللبناني وترهيبه وتهجيره من أرضه وبخاصة في المناطق الملاصقة لفلسطين المحتلة.



وأضاف في حديث خاص لـ «الأنباء»: لن نسمح للعدو الإسرائيلي بأن ينال من أهلنا وان يقصف منازلهم، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك بالفعل لا بالقول ليردع العدو بالضغط عليه للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء، وهو يخرق يوميا سيادتنا وينتهك القرارات الدولية.



وقال: نبدي استغرابنا واسفنا لموقف الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» التابعة لها، والتي لا تقوم بدورها في حماية لبنان واللبنانيين من العدوان الإسرائيلي، والمطلوب منها موقف واضح وصريح مما يحصل من تعد مفضوح من قبل الصهاينة على أرضنا.



وتابع، قوات اليونيفيل والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية ما يجري على أرض الجنوب من خروقات إسرائيلية نخشى أن يصبحوا شهود زور ومتفرجين على ما يحصل في الجنوب. لماذا لا يفرض على العدو عدم انتهاك السيادة اللبنانية؟ سؤال برسم قوات الطوارئ والأمم المتحدة نتمنى ان يؤخذ سؤالنا بعين الاعتبار للإجابة عنه.



وردا على سؤال قال: ما يشهده جنوب لبنان هو حالة حرب ضروس نخشى من توسيع العدوان ليصل إلى كل لبنان، وأهالي الجنوب يعانون ويهجرون، والعدو الصهيوني لا يلتزم بتطبيق القرار 1701 وهو يخادع ويراوغ ويتظلم وهو الظالم والمستبد والمعتدي والمحتل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويخرق كل القرارات من دون أن يرف له جفن ويعمل على توسيع عدوانه لفرض واقع جديد عبر تنفيذ استراتيجية جديدة في لبنان وغزة، وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد بكل أطيافه لمواجهة ما ينتظرنا من العدو الذي لديه نوايا خبيثة تجاه لبنان.



وختم: الأهالي النازحون من شبعا وقرى العرقوب ومرجعيون ويارين ومروحين والضهيرة والقرى المجاورة والعديد من المناطق دار الفتوى ترعاهم وتحتضنهم وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه من مساعدات غذائية وعينية وتأمين مسكن، وتتابع مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية وضعهم وتأمين كل متطلباتهم، كما ان الدار حريصة على الجنوب والقضايا الجنوبية التي هي قضايا وطنية وأساسية وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، ولا يسعنا إلا ان ننوه بعمل الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في الجنوب على اكمل وجه للمحافظة الأمن من الأطماع الإسرائيلية ويساعد أهلنا في كل ما يحتاجونه.