عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني قرارا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، يقضي بوقف النقل والندب والتكليف للوظائف الإشرافية في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة للوزير الا بعد اعتماد القرار منه.



وحدد الوزير العدواني الوظائف الاشرافية وهي مدير عام منطقة او مدير او مراقب، على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وفي سياق متصل، أنهى د.عادل العدواني قرار تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية فيصل الجطيلي وإعادته الى مقر عمله السابق مديرا لإدارة التطوير، كما أصدر قرارا بتكليف الوكيل المساعد للشؤون المالية متروك المطيري بإلاضافة إلى عمله وكيلا للقطاع الإداري.