واصل المزارعون الإسبان تحركاتهم أمس في منطقة كاتالونيا، حيث أغلقوا الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا، احتجاجا على صعوبات تواجه القطاع.



وتجمع عشرات المزارعين بجراراتهم على الطريق السريع AP7 حيث توقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين عند بونتوس بمقاطعة جيرونا، البعيدة نحو أربعين كيلومترا عن الحدود، بحسب السلطات الإقليمية.



ولتفادي حدوث اختناقات مرورية على مسافة كيلومترات، قررت قيادة الشرطة في منطقة البيرينيه الفرنسية المتاخمة لإسبانيا، توقيف حركة المرور صباحا على الطريق السريع A9، الذي يشكل امتدادا للطريق السريع AP7 على الجانب الفرنسي، «من الشمال نحو الجنوب عند حاجز بولو لتسديد رسوم المرور».



وأضافت في بيان أنه «تم توقيف الشاحنات المتجهة من الشمال إلى الجنوب على الطريق السريع A9 عند لوكات وحتى بولو، دون إمكانية الخروج من الطريق السريع A9، حيث اغلقت جميع المخارج في هذا الاتجاه».



كما أغلق المزارعون الإسبان طرقا أخرى، مثل الطريق السريع A2 الذي يربط برشلونة بمدريد.



هذه التعبئة التي دعا إليها بشكل خاص اتحاد المزارعين في كاتالونيا، جاءت تنديدا بالمنافسة «غير العادلة» من المنتجات المستوردة من دول «لا تحترم المعايير الأوروبية».